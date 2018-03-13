Шахта Летшенг, где был найден алмаз "Легенда Лесото", известна
размером и качеством камней. Добытые там драгоценности имеют самую
высокую среднюю продажную цену в мире. Алмаз продали за $40 млн
Фото: Gem Diamonds Limited / Twitter У алмаза в 910 карат размер,
как у двух мячиков для гольфа.Шахта Летшенг в Лесото, где был
найден алмаз, известна размером и качеством камней. Добытые там
драгоценности имеют самую высокую среднюю продажную цену в мире,
сообщает агентство Bloomberg.
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