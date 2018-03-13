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"Легенда Лесото". В Бельгии за $40 млн продали алмаз в 910 карат
13.03.2018 21:38
Шахта Летшенг, где был найден алмаз "Легенда Лесото", известна размером и качеством камней. Добытые там драгоценности имеют самую высокую среднюю продажную цену в мире. Алмаз продали за $40 млн Фото: Gem Diamonds Limited / Twitter У алмаза в 910 карат размер, как у двух мячиков для гольфа.Шахта Летшенг в Лесото, где был найден алмаз, известна размером и качеством камней. Добытые там драгоценности имеют самую высокую среднюю продажную цену в мире, сообщает агентство Bloomberg.

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