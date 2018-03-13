Правительство не в полной мере выполняет контрольные показатели ЕС и МВФ

Об этом сообщил из Брюсселя корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

"13 стран-членов ЕС и близких союзников Украины создали неофициальный документ перед обсуждением Совета министров иностранных дел 19 марта, в котором говорится, что "правительство не в полной мере выполняет контрольные показатели ЕС и МВФ. Активисты гражданского общества и эксперты предупреждают о рисках откатов", - сообщил Йозвяк.

Как сообщалось, Национальный банк считает, что если Украина не получит следующий транш от Международного валютного фонда до июля, то программа сотрудничества вероятно прекратится.

Ранее министр финансов заявил, что прекращение сотрудничества с Международными финансовыми организациями светит проблемами с платежеспособностью государства.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования объемом 17,5 млрд долл. в 2015 году - после более чем годового перерыва.

Программа EFF изменила программу stand-by, начатую в 2014 году.

МВФ решил изменить предыдущую программу "стэнд-бай" на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.