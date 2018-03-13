Судебная волокита, которая идет еще с 2016 года закончилась решительной победой украинской стороны

В 2017 году суд обязал Газпром уплатить в государственный бюджет Украины более 171 млрд грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, - сообщает пресс-служба суда.

Однако компания начала оспаривать решения и действия государственного исполнителя. Вскоре российская корпорация обратилась в апелляционный суд Киева с соответствующей жалобой.

"Своим постановлением от 13 марта 2018 по делу № 910/18299/16 КАХС отказал ОАО "Газпром" в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений решение местного суда о механизме исполнения судебного решения", - говорится в сообщении.

Напомним, российский "Газпром" решил не поставлять газ НАК "Нафтогаз Украины" с 1 марта и вернул полученную предоплату. За 15 минут до начала поставки газа "Газпром" сообщил, что передумал, снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продаже газа другим клиентам.

НАК "Нафтогаз Украины" призвала украинский экономить газ - уменьшить температуру в помещениях.

28 февраля Нафтогаз заявил, что Газпром "обязали выплатить $2,56 млрд Украине . По словам председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для "Газпрома" начинается со следующего дня - то есть 1 марта 2018 года.