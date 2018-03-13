Глава федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что украинская биатлонная команда снялась с этапа в Тюмени и завершит сезон в норвежском Холменколлене. Брынзак сообщил, что украинцы снялись с соревнований в Тюмени Скриншот: XSPORT.ua / YouTube По словам Брынзака, решение было принято во время совещания с министром по делам молодежи и спорта Игорем Ждановым.Брынзак добавил, что украинская биатлонная команда снялась с этапа в Тюмени и завершит сезон в норвежском Холменколлене. Он подчеркнул, что со спортсменами этот вопрос не обсуждал.28 февраля Брынзак говорил, что сборная не должна бойкотировать этап Кубка мира в России.11 марта издание Isport со ссылкой на слова комментатора телеканала "UA:Перший" Андрея Столярчука сообщило, что сборная Украины решила участвовать в российском этапе Кубка мира. 13 марта Жданов заявил, что украинцы в Тюмень не поедут.Этап Кубка мира по биатлону должен пройти в Тюмени с 22-го по 25 марта. Бойкотировать соревнования намерены спортсмены из США, Чехии и Канады. Таким образом они протестуют против систематического применения допинга российскими спортсменами в последние годы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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