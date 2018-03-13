Глава федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что
украинская биатлонная команда снялась с этапа в Тюмени и завершит
сезон в норвежском Холменколлене. Брынзак сообщил, что украинцы
снялись с соревнований в Тюмени Скриншот: XSPORT.ua / YouTube По
словам Брынзака, решение было принято во время совещания с
министром по делам молодежи и спорта Игорем Ждановым.Брынзак
добавил, что украинская биатлонная команда снялась с этапа в Тюмени
и завершит сезон в норвежском Холменколлене. Он подчеркнул,
что со спортсменами этот вопрос не обсуждал.28 февраля Брынзак
говорил, что сборная не должна бойкотировать этап Кубка
мира в России.11 марта издание Isport со ссылкой на слова
комментатора телеканала "UA:Перший" Андрея Столярчука сообщило, что
сборная Украины решила участвовать в российском этапе Кубка
мира. 13 марта Жданов заявил, что украинцы в Тюмень не
поедут.Этап Кубка мира по биатлону должен пройти в Тюмени с 22-го
по 25 марта. Бойкотировать соревнования намерены спортсмены
из США, Чехии и Канады. Таким образом они
протестуют против систематического применения
допинга российскими спортсменами в последние годы.
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