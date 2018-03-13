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|38 человек погибли при крушении автобуса в Эфиопии
|13.03.2018 22:16
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=672251106283220&id=118697174971952
CNN сообщает, что в густонаселенной Эфиопии остро стоит проблема безопасности дорожного движения, связанная в первую очередь с плохим техническим состоянием транспортных средств.
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