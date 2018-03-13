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38 человек погибли при крушении автобуса в Эфиопии
13.03.2018 22:16
Автобус рухнул со склона в гористой местности на севере Эфиопии. 10 пассажирам удалось выжить в автокатастрофе Фото: EPA (архив) Автобус, перевозивший студентов, упал с пятиметрового склона в гористой местности вечером 12 марта.10 пассажиров выжили, они доставлены в больницу города Дэссе. Несколько пострадавших – в тяжелом состоянии.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=672251106283220&id=118697174971952
CNN сообщает, что в густонаселенной Эфиопии остро стоит проблема безопасности дорожного движения, связанная в первую очередь с плохим техническим состоянием транспортных средств.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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