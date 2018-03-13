Адвокат Олег Ищенко назвал "смешным" подозрение в хранении оружия, которое Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило беглому внефракционному нардепу Александру Онищенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Нардепа Онищенко подозревают в незаконном хранении оружия Фото: Александр Онищенко / Facebook "Буквально вскоре после выхода интервью на NewsOne моему адвокату вручили новое подозрение. Условно новое. В нем описаны те же обстоятельства, что и в полуторагодичном, только появилось одно новое – оказывается, у меня нашли пистолет. В третьем найдут наркотики и, полагаю, амстердамские грибы. Генпрокурор в курсе", – сказал Онищенко.Адвокат Онищенко Олег Ищенко добавил, что НАБУ вручило подозрение 5 марта."Как следует из документа, Онищенко вменяют хранение оружие, и это смешно. Во-первых, пистолет обнаружили в доме, который не принадлежит Онищенко. И при этом этот пистолет обнаружили в его отсутствие. Не говоря о том, что у нас не существует закона, который запрещал бы хранить оружие", – сказал Ищенко.Онищенко фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен убыток на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило причастность к незаконной схеме 29 человек, включая Онищенко.По информации Генеральной прокуратуры, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года.5 июля того же года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора о привлечении к ответственности, задержании и аресте Онищенко. Сам он отказался присутствовать на заседании парламента, заявив, что его "подставили и кинули".29 июля политик сообщил, что находится в Лондоне и готов отстаивать свою правоту в британском суде.В декабре Онищенко рассказал в интервью изданию "Страна", что по поручению Администрации Президента скупал голоса в Верховной Раде, "торговался и организовывал коммерческие голосования" в пользу Порошенко. Онищенко также отметил, что на протяжении года записывал свои разговоры с Порошенко и его окружением на диктофон в наручных часах, а в конце ноября передал аудиозаписи спецслужбам США.Президент Украины утверждал, что ничего не слышал о пленках Онищенко.18 декабря 2017 года Соломенский районный суд Киева разрешил проводить заочное расследование в деле Онищенко.В январе 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины обратились к властям Испании и Германии с просьбой об экстрадиции политика. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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