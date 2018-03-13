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НАБУ вручило новое подозрение нардепу Онищенко
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13.03.2018 22:24
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Адвокат Олег Ищенко назвал "смешным" подозрение в хранении оружия,
которое Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило
беглому внефракционному нардепу Александру Онищенко. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Нардепа Онищенко подозревают
в незаконном хранении оружия Фото: Александр Онищенко / Facebook
"Буквально вскоре после выхода интервью на NewsOne моему адвокату
вручили новое подозрение. Условно новое. В нем описаны те же
обстоятельства, что и в полуторагодичном, только появилось одно
новое – оказывается, у меня нашли пистолет. В третьем найдут
наркотики и, полагаю, амстердамские грибы. Генпрокурор в
курсе", – сказал Онищенко.Адвокат Онищенко Олег Ищенко
добавил, что НАБУ вручило подозрение 5 марта."Как следует из
документа, Онищенко вменяют хранение оружие, и это смешно.
Во-первых, пистолет обнаружили в доме, который не принадлежит
Онищенко. И при этом этот пистолет обнаружили в его отсутствие. Не
говоря о том, что у нас не существует закона, который запрещал бы
хранить оружие", – сказал Ищенко.Онищенко фигурирует в деле о
злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании
"Укргазвидобування". По данным следствия, государству был
нанесен убыток на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило
причастность к незаконной схеме 29 человек, включая
Онищенко.По информации Генеральной прокуратуры, нардеп
покинул Украину 2 июля 2016 года.5 июля того же года Верховная
Рада поддержала представления генпрокурора о привлечении
к ответственности, задержании и аресте Онищенко. Сам
он отказался присутствовать на заседании парламента,
заявив, что его "подставили и кинули".29 июля политик сообщил,
что находится в Лондоне и готов отстаивать свою правоту в
британском суде.В декабре Онищенко рассказал в интервью изданию
"Страна", что по поручению Администрации Президента скупал
голоса в Верховной Раде, "торговался и организовывал коммерческие
голосования" в пользу Порошенко. Онищенко также отметил, что на
протяжении года записывал свои разговоры с Порошенко и его
окружением на диктофон в наручных часах, а в конце
ноября передал аудиозаписи спецслужбам США.Президент Украины
утверждал, что ничего не слышал о пленках Онищенко.18 декабря
2017 года Соломенский районный суд Киева разрешил проводить
заочное расследование в деле Онищенко.В январе 2018 года
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное
антикоррупционное бюро Украины обратились к властям Испании и
Германии с просьбой об экстрадиции политика.
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