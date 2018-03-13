Комитет рассмотрит назначение Помпео как можно скорее

Об этом говорится в заявлении председателя комитета Боба Коркер на сайте комитета .

"Я утром провел очень хорошую беседу с директором Помпео и с нетерпением ожидаю встречи с ним в ближайшее время. Как я довел до сведения президента, комитет рассмотрит назначение Помпео как можно скорее", - сообщил Коркер.

В заявлении отмечается, что сенатский комитет ожидает проведения слушаний по назначению Помпео в апреле, но точная дата не указана.

В январе 2017 года Помпео был утвержден в должности директора ЦРУ путем голосования, получив 66 голосов против 32.

Напомним, Президент США Дональд Трамп принял решение отправить в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона , заменив его экс-директором ЦРУ Майком Помпео.