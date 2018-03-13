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|Комитет Сената США в апреле рассмотрит кандидатуру Помпео на должность госсекретаря
|13.03.2018 22:32
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Комитет рассмотрит назначение Помпео как можно скорееКомитет Сената США по иностранным делам в апреле будет рассматривать кандидатуру директора Центрального разведывательного управления Майка Помпео на должность государственного секретаря США.
Фото:i.lb.ua
Об этом говорится в заявлении председателя комитета Боба Коркер на сайте комитета.
"Я утром провел очень хорошую беседу с директором Помпео и с нетерпением ожидаю встречи с ним в ближайшее время. Как я довел до сведения президента, комитет рассмотрит назначение Помпео как можно скорее", - сообщил Коркер.
В заявлении отмечается, что сенатский комитет ожидает проведения слушаний по назначению Помпео в апреле, но точная дата не указана.
В январе 2017 года Помпео был утвержден в должности директора ЦРУ путем голосования, получив 66 голосов против 32.
Напомним, Президент США Дональд Трамп принял решение отправить в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона, заменив его экс-директором ЦРУ Майком Помпео.
Республиканец часто критиковал Москву и высказывался в поддержку Киева. Помпео называл Россию угрозой для Европы.