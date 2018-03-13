Сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан заявила, что он не пойдет на будет просить о помиловании. Сестра Сенцова сказала, что он не будет просить помиловать его Фото: radiosvoboda.org Каплан говорила с адвокатом Сенцова Дмитрием Дзиндзе, и он опроверг информацию, обнародованную СМИ.По словам сестры украинского политзаключенного, Сенцов не пойдет на этот шаг.В интервью "Крым.Реалии" Дзиндзе отметил, что когда станет вопрос об обмене, другого варианта у украинца, как просить о помиловании, "не будет, скорее всего". 25 августа 2015 года Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. В феврале-марте 2016 года его этапировали из СИЗО Ростова-на-Дону в исправительную колонию строгого режима в Якутске. В сентябре 2017-го его перевели в Иркутск, затем – в Челябинск. В колонию в Лабытнанги Олега Сенцова перевели в октябре того же года.12 февраля 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности обменять задержанных в Украине российских военных на Сенцова, журналиста Романа Сущенко и других украинских заложников, удерживаемых в России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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