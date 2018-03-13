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16 украинских моряков арестовали в Нигерии за незаконную торговлю топливом
13.03.2018 22:40
16 украинских моряков арестовали в Нигерии за незаконную торговлю топливом
Украинских моряков полтора месяца удерживают в Нигерии
В Нигерии арестовали швейцарский танкер San Padre Pio с украинским экипажем за незаконную торговлю топливом.
16 украинских моряков арестовали в Нигерии за незаконную торговлю топливом Фото: FleetMon

Судно с 16 украинскими моряками было арестовано еще 23 января. Однако информация об этом инциденте стало известно только в марте.

"Военно-морской флот Нигерии в заявлении от 9 марта сообщил об аресте танкера San Padre Pio с 16 украинскими моряками и около 5000 тонн груза на борту за несанкционированный вход в воду Нигерии и незаконную торговлю топливом", - сообщил сайт FleetMon, специализирующийся на отслеживании судов в режиме реального времени.

Капитан танкера Андрей Васьков заявил, что у судна было дозволение от нигерийского флота на отправку груза в Нигерию. По его словам, это их пятый заход в нигерийский порт с нефтепродуктами.

На данный момент судно находится на якорной стоянке в Бонне на юго-востоке Нигерии.

Напомним, 5 января 10 украинских моряков, которые с августа 2017 года находились на арестованном судне в порту Сирии, вернулись на Родину.

 

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