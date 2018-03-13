Предполагается, что подозреваемые растратили деньги, предназначенные на строительство детского сада

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что вышеупомянутые лица заключили договор о строительстве детского сада в с. Балабино Запорожской области за государственные средства, однако на месте, где по подписанным актам выполненных работ якобы был построен вышеупомянутый социальный объект - оказался лишь каркас здания, зато государственные деньги были растрачены", - написала она.

Сейчас досудебное расследование продолжается.