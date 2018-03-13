Канцлер Германии Ангела Меркель осудила набег с использованием токсических веществ на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Меркель осудила набег на Скрипаля Фото: ЕРА По словам Зайберта, канцлер Германии осудила набег с использованием токсических веществ и считает, что Россия должна ответить на вопросы правительства Великобритании.Канцлер и премьер-министр договорились обсудить сложившуюся ситуацию с европейскими партнерами. #Salisbury: Kanzlerin Merkel hat heute mit Premierministerin @theresa * may telefoniert. Sie verurteilt den Giftstoffanschlag auf das Schärfste. Es ist nun an Russland, die berechtigten Fragen der britischen Regierung zu beantworten. pic.twitter.com/y4NqRkFJiz — Steffen Seibert (@RegSprecher) 13 марта 2018 г. 66-летнего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.Министр иностранных дел Борис Джонсон 6 марта заявлял, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. По ее словам, Кремль должен предоставить объяснения случившемуся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Мэй также договорилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном о совместном ответе на агрессивные действия РФ.13 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на требование правительства Великобритании предоставить до вечера 13 марта объяснения по поводу отравления Скрипаля.В этот же день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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