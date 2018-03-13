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Медкарты для для поступления в школу и детсад отменили
13.03.2018 23:12
Медкарты для для поступления в школу и детсад отменили
Хранение персональных медицинских данных в учебных заведениях противоречит законодательству
С 13 марта вступил в силу приказ Министерства здравоохранения, отменяющий ряд форм первичной учетной документации, в частности медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад теперь не нужна.
Медкарты для для поступления в школу и детсад отменили Фото: из открытых источников

Украинские медики ежегодно заполняли до 1 млн медкарт ребенка (026 / у). Этот документ на восемь страниц А4 заполнялся от руки и хранился в школах и детсадах, - сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Минздраве подчеркнули, что хранение персональных медицинских данных в учебных заведениях противоречит законодательству, поскольку они не имеют лицензии на медицинскую практику. Все данные о ребенке должны храниться у врача, которого избрали его родители, подписав соответствующую декларацию.

"С 13 марта для вступления в школу или детский сад медицинская карта ребенка является ненужной. Ее форма является недействительной, от родителей не имеют права ее требовать", - говорится в сообщении.

Также планируется изменение порядка проведения медосмотра детей при поступлении в учебные заведения, о которых сообщат позже.

Напомним, и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун говорит, что объем финансирования сферы здравоохранения будет увеличено к 2020 году до 85 млрд гривен.

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