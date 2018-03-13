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На шее российского бизнесмена, найденного мертвым в Лондоне, найдены следы удушения
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13.03.2018 23:19
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Полиция пока не установила, была смерть Николая Глушкова,
экс-партнера бизнесмена Бориса Березовского, убийством или
самоубийством, пишет "Коммерсантъ". Британская полиция расследует
еще одну загадочную смерть россиянина Фото: EPA (фото) Однако было
это убийство или самоубийство, пока неясно.Его обнаружила дочь
Наталья в квартире на окраине Лондона. Дом сейчас оцеплен
полицией.Издание проводит параллели между гибелью 69-летнего
Глушкова и его бывшего босса, предпринимателя Бориса Березовского.
23 марта 2013 года он был найден повешенным в своем доме в
пригороде английской столицы.В России у Глушкова остались огромные
долги, связанные с судебным преследованием по делу о хищениях в
"Аэрофлоте" в 90-х годах, кроме того, по информации источников
“Коммерсанта", у бизнесмена были проблемы со здоровьем.Николай
Глушков в 1989–1991 годах занимал пост начальника отдела,
затем – заместителя гендиректора компании Березовского
"ЛогоВАЗ". В 1991–1995 годах руководил финансовым
департаментом "АвтоВАЗа", в 1996-м занял пост заместителя
гендиректора компании "Аэрофлот", в которой Березовский являлся
основным акционером.В 2000 году был арестован по делу
о хищении средств авиакомпании, обвинен в мошенничестве,
отмывании преступно нажитых средств и невозвращении валютной
выручки из-за границы. В 2004 году был приговорен Савеловским
судом Москвы к трем годам и трем месяцам заключения
и освобожден в зале суда, так как отбыл этот срок,
находясь под стражей.В марте 2017 года Савеловский суд Москвы
заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего
режима по новому делу о хищении средств "Аэрофлота".
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