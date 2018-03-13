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"Рома" - "Шахтер" 1:0. Онлайн-трансляция ответного матча Лиги чемпионов
13.03.2018 23:27
Во вторник, 13 марта, в 21.45 в Риме начнется ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "Рома" сыграет с донецким "Шахтером". "ГОРДОН" будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого поединка. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Первый матч закончился победой "Шахтера" со счетом 2:1 Фото: ЕРА // // Игра пройдет на "Стадио Олимпико" в Риме. Матч обслужит испанская бригада арбитров во главе с Ундиано Мальенко.В прямом эфире матч покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".Первый матч прошел в Харькове 21 февраля и завершился волевой победой "Шахтера" со счетом 2:1. По одному мячу в ворота "Ромы" забили Факундо Феррейра и Фред, у итальянцев отличился Дженгиз Ундер.

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