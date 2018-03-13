Аналитический центр RAND. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В НАТО опасаются, что Россия может быстро перебросить значительные наземные силы в случае конфликта Фото: ЕРА В документе отмечается, что Россия с 2008 года начала масштабную программу модернизации армии. При этом после окончания холодной войны РФ не была в качестве приоритетных противников стран Запада. После российской операции в Украине страны НАТО столкнулись с проблемой предупреждения и реагирования на потенциальную агрессию РФ.А война в Сирии показала новые военные концепции и возможности России, в том числе методы "нетрадиционной войны". В отчете говорится, что РФ имеет значительное локальное преимущество в случае конфронтации с НАТО у своих границ."Командование НАТО опасается, что Россия может сосредоточить в течение короткого периода времени большое количество военный силы в Балтийском регионе", – отмечается в отчете.По танкам Россия превосходит страны НАТО в соотношении 5,9 к 1; в пехотных боевых машинах – 4,6 к 1; в ракетной артиллерии – 270 к 1, сообщают аналитики."Хотя НАТО будет пользоваться преимуществами в боевых самолетах, их эффективность будет значительно уменьшена, когда они столкнутся с мощной интегрированной системой противовоздушной обороны", – говорится в документе.В RAND предупреждают, что преимущество России перед НАТО увеличивается благодаря способности РФ использовать свои внутренние пути сообщения для переброски войск, а НАТО пренебрегает сохранением своей военно-транспортной инфраструктуры времен холодной войны.Отмечается, что железная дорога в Европе не предназначена для перевозки тяжелых грузовых автомобилей, а мосты не могут выдержать вес танков.В июне 2017 года глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, следовательно НАТО необходимо быть начеку, чтобы не допустить повторения сценариев аннексии Крыма и вторжения в Восточную Украину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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