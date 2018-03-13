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Нардеп Артеменко передал план передачи Крыма России американскому шпиону
13.03.2018 23:50

Народный депутат Украины Андрей Артеменко пытался передать в администрацию президента США Дональда Трампа план по "аренде" Крыма Россией через&nbsp;Феликса Саттера, который&nbsp;работает с американской разведкой, сообщает Buzzfeed.

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