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|Нардеп Артеменко передал план передачи Крыма России американскому шпиону
|13.03.2018 23:50
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Народный депутат Украины Андрей Артеменко пытался передать в администрацию президента США Дональда Трампа план по "аренде" Крыма Россией через Феликса Саттера, который работает с американской разведкой, сообщает Buzzfeed.
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