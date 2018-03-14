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Нардеп Артеменко передал план "аренды" Крыма Россией американскому шпиону
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14.03.2018 00:06
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Народный депутат Украины Андрей Артеменко пытался передать в
администрацию президента США Дональда Трампа план по "аренде" Крыма
Россией через Феликса Саттера, который работает с американской
разведкой, сообщает Buzzfeed. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Вчера 23.23 | комментариев: Адвокат Трампа
выбросил переданный ему Артеменко план "аренды" Крыма Россией Фото:
Андрій Артеменко / Facebook По данным издания, Саттер много лет
работает с американской разведкой и до сих пор продолжает
сотрудничать с ФБР и минюстом США."В расследовании по связям Трампа
с Россией постоянно всплывает имя Саттера. В многочисленных статьях
его называют бывшим бизнес-партнером Трампа, осужденным биржевым
спекулянтом, рожденным в СССР. Он работал в России, пытался пробить
для Трампа соглашение в Москве, он даже помог с планом мирного
урегулирования в Украине, который отвечает интересам президента РФ
Владимира Путина. По сути, его называли чуть ли не русским шпионом.
Он на самом деле шпион, но американский", – утверждает
издание.На основании показаний Саттера под присягой в Конгрессе и
данных многочисленных источников Buzzfeed пишет, что шпион смог
получить персональные номера спутниковых телефонов Усамы бен Ладена
в 2001 году и помог завербовать шпиона в верхушке террористической
группировки "Талибан".Он выяснил имя северокорейского военного,
который закупал оборудование для создания ядерного оружия; дал
сведения о возможном покушении на экс-президента США Джорджа Буша –
младшего и госсекретаря США Колина Пауэлла; работал под прикрытием
на Кипре и в Стамбуле.По словам Саттера, Артеменко просил его
помочь в организации встречи для обсуждения мирного плана по
Украине. Шпион был не против установления мира и организовал
встречу Артеменко с адвокатом Трампа Майклом Коэном. Однако Коэн
сообщил Buzzfeed, что после встречи с украинским нардепом выбросил
переданный ему план.19 февраля 2017 года американская газета The
New York Times написала, что Артеменко разработал концепцию
заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы,
она была якобы передана тогдашнему советнику президента США
Дональда Трампа Майклу Флинну. По данным газеты, план
предусматривал вывод российских войск с востока Украины и
проведение всеукраинского референдума, на который вынесут вопрос о
сдаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.Артеменко заявил,
что план разрабатывала группа депутатов из разных
парламентских фракций, включая оппозицию, но
опроверг, что в его концепции упоминалась передача
Крыма в аренду.21 февраля председатель Верховной Рады Андрей
Парубий объявил об исключении Артеменко из фракции Радикальной
партии.Генпрокуратура Украины открыла уголовное
производство по подозрению в государственной измене.30 апреля
2017 года Ляшко сообщил, что президент Украины Петр
Порошенко подписал приказ о прекращении украинского
гражданства Артеменко в связи с добровольным приобретением им
в 2005 году гражданства Канады.5 мая Государственная миграционная
служба Украины подтвердила информацию о прекращении
гражданства Артеменко.11 мая стало известно, что Артеменко
обратился в Высший административный суд с требованием признать
незаконным и отменить приказ президента Порошенко о
прекращении его украинского гражданства. 16 мая Верховная
Рада лишила Артеменко мандата.
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