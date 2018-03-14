Народный депутат Украины Андрей Артеменко пытался передать в администрацию президента США Дональда Трампа план по "аренде" Крыма Россией через Феликса Саттера, который работает с американской разведкой, сообщает Buzzfeed. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.23 | комментариев: Адвокат Трампа выбросил переданный ему Артеменко план "аренды" Крыма Россией Фото: Андрій Артеменко / Facebook По данным издания, Саттер много лет работает с американской разведкой и до сих пор продолжает сотрудничать с ФБР и минюстом США."В расследовании по связям Трампа с Россией постоянно всплывает имя Саттера. В многочисленных статьях его называют бывшим бизнес-партнером Трампа, осужденным биржевым спекулянтом, рожденным в СССР. Он работал в России, пытался пробить для Трампа соглашение в Москве, он даже помог с планом мирного урегулирования в Украине, который отвечает интересам президента РФ Владимира Путина. По сути, его называли чуть ли не русским шпионом. Он на самом деле шпион, но американский", – утверждает издание.На основании показаний Саттера под присягой в Конгрессе и данных многочисленных источников Buzzfeed пишет, что шпион смог получить персональные номера спутниковых телефонов Усамы бен Ладена в 2001 году и помог завербовать шпиона в верхушке террористической группировки "Талибан".Он выяснил имя северокорейского военного, который закупал оборудование для создания ядерного оружия; дал сведения о возможном покушении на экс-президента США Джорджа Буша – младшего и госсекретаря США Колина Пауэлла; работал под прикрытием на Кипре и в Стамбуле.По словам Саттера, Артеменко просил его помочь в организации встречи для обсуждения мирного плана по Украине. Шпион был не против установления мира и организовал встречу Артеменко с адвокатом Трампа Майклом Коэном. Однако Коэн сообщил Buzzfeed, что после встречи с украинским нардепом выбросил переданный ему план.19 февраля 2017 года американская газета The New York Times написала, что Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, она была якобы передана тогдашнему советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну. По данным газеты, план предусматривал вывод российских войск с востока Украины и проведение всеукраинского референдума, на который вынесут вопрос о сдаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.Артеменко заявил, что план разрабатывала группа депутатов из разных парламентских фракций, включая оппозицию, но опроверг, что в его концепции упоминалась передача Крыма в аренду.21 февраля председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил об исключении Артеменко из фракции Радикальной партии.Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по подозрению в государственной измене.30 апреля 2017 года Ляшко сообщил, что президент Украины Петр Порошенко подписал приказ о прекращении украинского гражданства Артеменко в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады.5 мая Государственная миграционная служба Украины подтвердила информацию о прекращении гражданства Артеменко.11 мая стало известно, что Артеменко обратился в Высший административный суд с требованием признать незаконным и отменить приказ президента Порошенко о прекращении его украинского гражданства. 16 мая Верховная Рада лишила Артеменко мандата. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки артеменко трампа сша россией его Теги: политика