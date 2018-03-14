Минимальное поражение от "Ромы" стоило "горнякам" места в
четвертьфинале главного европейского клубного турнира. Вчера 23.53
| комментариев: Джеко забил единственный мяч на "Стадио Олимпико"
Фото: EPA Единственный мяч в игре, которая состоялась на "Стадио
Олимпико" в столице Италии, забил на 52-й минуте форвард хозяев
Эдин Джеко. Он реализовал выход один на один.С 79-й минуты
"горняки" играли в меньшинстве – прямую красную карточку
получил Иван Ордец.По сумме двух встреч счет – 2:2, "Рома"
вышла в четвертьфинал Лиги по правилу выездного гола.21 февраля
"Шахтер" обыграл римлян в Харькове 2:1, упустив ряд возможностей
сделать счет крупнее.
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