Полиция Киева предоставила "Украинской правде" видеозапись, на которой, по их данным, народный депутат фракции "Самопоміч" Семен Семенченко выносит сумки из палаточного городка под Верховной Радой незадолго до его разгона правоохранителями 3 марта. На видео мужчина, похожий на нардепа Семенченко, выходит из палаточного городка с сумками. За ним идет охранник с пустыми руками. Согласно данным, указанным на записи, она сделана примерно за 40 минут до начала следственных действий в палаточном городке. | Вчера 23.53 | комментариев: Человек, похожий на Семенченко, выносит сумки из лагеря протестующих Скриншот: Українська правда / YouTube 13 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предположил, что Семенченко вынес из лагеря протестующих сумки с оружием."У полицейских не хватило духу, когда выходил оттуда священный Семенченко... с двумя тяжелыми сумками, как мы думаем, с оружием. Они не остановили его, и это тоже проблема", – заявил глава МВД.Утром 3 марта 2018 года при разгоне палаточного городка под Радой произошли стычки между полицией и протестующими. В движении "Визволення" проинформировали, что были госпитализированы 11 активистов. В МВД сообщили о семерых пострадавших правоохранителях.Силовики задержали более 100 митингующих. Некоторых активистов, перед тем как отправить в отделение, держали на коленях в снегу. Вечером того же дня всех протестующих отпустили.В полиции заявили, что во время следственных действий возле Рады изъяли девять гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин.Правоохранители подчеркнули, что действовали по решению суда в рамках уголовных производств о попытке штурма Октябрьского дворца 17 декабря 2017 года и по факту столкновений активистов с полицейскими 27 февраля 2018 года.5 марта уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская призвала генерального прокурора Юрия Луценко расследовать действия правоохранителей. В частности, по ее словам, силовики нарушили право на свободу слова, потому что как минимум трое журналистов заявили о препятствовании их деятельности и получении телесных повреждений.Палатки у здания Верховной Рады установили в октябре 2017 года, когда несколько политических партий и общественных движений начали всеукраинскую акцию в поддержку масштабной политической реформы. Они потребовали принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, антикоррупционном суде и новых избирательных правилах.видео Видео: Українська правда / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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