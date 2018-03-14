Полицейские показали видео, как Семенченко выносил "оружие" из лагеря под Верховной Радой. Видео
14.03.2018 00:22
Полиция Киева предоставила "Украинской правде" видеозапись, на
которой, по их данным, народный депутат фракции "Самопоміч" Семен
Семенченко выносит сумки из палаточного городка под Верховной Радой
незадолго до его разгона правоохранителями 3 марта. На видео
мужчина, похожий на нардепа Семенченко, выходит из палаточного
городка с сумками. За ним идет охранник с пустыми руками. Согласно
данным, указанным на записи, она сделана примерно за 40 минут до
начала следственных действий в палаточном городке. | Вчера
23.53 | комментариев: Человек, похожий на Семенченко, выносит сумки
из лагеря протестующих Скриншот: Українська правда / YouTube 13
марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предположил, что
Семенченко вынес из лагеря протестующих сумки с оружием."У
полицейских не хватило духу, когда выходил оттуда священный
Семенченко... с двумя тяжелыми сумками, как мы думаем, с оружием.
Они не остановили его, и это тоже проблема", – заявил глава
МВД.Утром 3 марта 2018 года при разгоне палаточного городка под
Радой произошли стычки между полицией и протестующими. В
движении "Визволення" проинформировали, что были
госпитализированы 11 активистов. В МВД сообщили о семерых
пострадавших правоохранителях.Силовики задержали более 100
митингующих. Некоторых активистов, перед тем как отправить в
отделение, держали на коленях в снегу. Вечером того же
дня всех протестующих отпустили.В полиции заявили, что во
время следственных действий возле Рады изъяли девять гранат
РГД-5, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин.Правоохранители
подчеркнули, что действовали по решению суда в
рамках уголовных производств о попытке штурма Октябрьского
дворца 17 декабря 2017 года и по факту столкновений
активистов с полицейскими 27 февраля 2018 года.5 марта
уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия
Лутковская призвала генерального прокурора Юрия
Луценко расследовать действия правоохранителей. В частности,
по ее словам, силовики нарушили право на свободу слова, потому
что как минимум трое журналистов заявили о препятствовании их
деятельности и получении телесных повреждений.Палатки у здания
Верховной Рады установили в октябре 2017 года, когда несколько
политических партий и общественных движений начали
всеукраинскую акцию в поддержку масштабной политической
реформы. Они потребовали принять законы об ограничении депутатской
неприкосновенности, антикоррупционном суде и новых избирательных
правилах.видео Видео:
Українська правда / YouTube