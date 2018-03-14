Народный депутат фракции "Самопоміч" Семен Семенченко заявил, что несколько раз выносил из палаточного лагеря вещи активистов, которые отдал им после их освобождения. Семенченко заявил, что вынес личные вещи протестующих, чтобы их не забрали правоохранители Фото: ЕРА До этого в МВД показали видеозапись, на которой похожий на Семенченко человек 3 марта выносит сумки из палаточного городка, незадолго до его демонтажа правоохранителями.Нардеп рассказал, что о предстоящем штурме стало известно заранее, следовательно он вынес сумки с личными вещами активистов, решивших остаться в палаточном городке. Семенченко пояснил, что во время предыдущих "попыток штурма" митингующие жаловались, что у них "пропадали их личные вещи, кошельки, что с них снимали шевроны"."Часть полиции относится к их удостоверениям участников боевых действий с особой ненавистью. Чтобы этого не произошло, они просили, чтобы я забрал их личные вещи, занес в гостиницу, а когда их выпустили – им отдал", – сообщил он.Семенченко уточнил, что выносил вещи из городка несколько раз."Нес их только я, потому что перед этим три или четыре раза были попытки ограничить проход и выход из палаточного городка, только нам, депутатам, полиция позволяла их носить. Поэтому я брал тогда дрова, а сейчас сумки. Депутатов не трогают", – отметил он.Нардеп добавил, что у него есть видео, на котором сумки несет не только он, но и его помощник. По словам Семенченко, обнаруженное в палаточном городке при штурме боевое оружие подбросили.Утром 3 марта 2018 года при разгоне палаточного городка под Радой произошли стычки между полицией и протестующими. В движении "Визволення" проинформировали, что были госпитализированы 11 активистов. В МВД сообщили о семерых пострадавших правоохранителях.Силовики задержали более 100 митингующих. Некоторых активистов, перед тем как отправить в отделение, держали на коленях в снегу. Вечером того же дня всех протестующих отпустили.В полиции заявили, что во время следственных действий возле Рады изъяли девять гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин.13 марта Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предположил, что Семенченко накануне штурма вынес из лагеря протестующих сумки с оружием."У полицейских не хватило духу, когда выходил оттуда священный Семенченко... с двумя тяжелыми сумками, как мы думаем, с оружием. Они не остановили его, и это тоже проблема", – заявил глава МВД. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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