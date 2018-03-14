Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

The Guardian опубликовала 10 шагов, которыми Британия может ответить РФ на отравление Скрипаля
14.03.2018 00:38
Лондон из-за покушения на бывшего разведчика Сергея Скрипаля может выслать российских дипломатов, лишить лицензии телеканал Russia Today и потребовать от ЕС усиления санкций против РФ, говорится в материале британской газеты The Guardian. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Британия требовала от РФ предоставить объяснения случившегося со Скрипалем Фото: EPA .Издание обнародовало 10 предполагаемых шагов Лондона в отношении Москвы:
  • Высылка дипломатов.
  • Лишение лицензии российских медиа, включая Russia Today. В частности, тренеру "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо могут предложить разорвать договор с телеканалом.
  • Обращение к спортивным чиновникам ЕС с призывом бойкотировать чемпионат мира по футболу в РФ.
  • Внесение поправок в законопроекты о санкциях и борьбе с отмыванием денег.
  • Замораживание активов российских олигархов, которые не смогут объяснить источники своих имущественных владений в Лондоне.
  • Требование дальнейших санкций ЕС в отношении России.
  • Усиление присутствия НАТО близ российской границы, в том числе предоставить Украине План действий по членству в Альянсе.
  • Провозглашение России государственным спонсором терроризма.
  • Отключение российских банков от платежной системы SWIFT.
  • Публикация материалов о возможном отмывании денег президентом РФ Владимиром Путиным и его окружением.
  • 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.
6 марта министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США и Германии.13 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. В этот же день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить