Полиция Киева предоставила "Украинской правде" видеозапись, на которой, по данным правоохранителей, зафиксировано, как народный депутат от фракции "Самопоміч" Семен Семенченко выносит сумки из палаточного городка под Верховной Радой незадолго до его разгона 3 марта. На видео мужчина, похожий на нардепа Семенченко, выходит из палаточного городка с двумя сумками. За ним идет охранник с пустыми руками. Согласно данным, указанным на записи, она сделана примерно за 40 минут до начала следственных действий в палаточном городке. | Вчера 23.53 | комментариев: Человек, похожий на Семенченко, выносит сумки из лагеря протестующих Скриншот: Українська правда / YouTube Утром 3 марта 2018 года при разгоне палаточного городка под Радой произошли стычки между полицией и протестующими. В движении "Визволення" проинформировали, что были госпитализированы 11 активистов. В МВД сообщили о семерых пострадавших правоохранителях.Силовики задержали более 100 митингующих. Некоторых активистов, перед тем как отправить в отделение, держали на коленях в снегу. Вечером того же дня всех протестующих отпустили.В полиции заявили, что во время следственных действий возле Рады изъяли девять гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин.13 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предположил, что Семенченко вынес из лагеря протестующих сумки с оружием."У полицейских не хватило духу, когда выходил оттуда священный Семенченко... с двумя тяжелыми сумками, как мы думаем, с оружием. Они не остановили его, и это тоже проблема", – заявил глава МВД.видео Видео: Українська правда / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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