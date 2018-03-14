19-летний гражданин Польши публично надругался над украинским гербом, сообщили в СБУ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.22 | комментариев: случай произошел в одном из тернопольских кафе Фото: УСБУ в Тернопільській області / Facebook 19-летний поляк во время отдыха с друзьями в кафе публично сжег в камине стилизованное изображение украинского герба, которое украшало стену зала."Ввиду отсутствия в действиях иностранца состава преступления и при этом несоответствия его дальнейшего пребывания в Украине интересам обеспечения безопасности государства 12 марта правонарушителя принудительно отправили на территорию Польши с запретом въезда в Украину сроком на три года", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/SSU.Ternopil/posts/1634920779937475 В СБУ заявили, что студент совершил хулиганские действия, унижающие национальную честь и достоинство украинцев.Все обстоятельства инцидента удалось установить благодаря патриотизму и принципиальности руководителей кафе и вуза, в котором учился поляк, отметили в спецслужбе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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