Сводка Новостей
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|Украина выдворила польского студента, который сжег стилизованный трезубец в кафе Тернополя
|14.03.2018 00:53
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https://www.facebook.com/SSU.Ternopil/posts/1634920779937475
В СБУ заявили, что студент совершил хулиганские действия, унижающие национальную честь и достоинство украинцев.Все обстоятельства инцидента удалось установить благодаря патриотизму и принципиальности руководителей кафе и вуза, в котором учился поляк, отметили в спецслужбе.
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