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На шее российского бизнесмена, найденного мертвым в Лондоне, были следы удушения
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14.03.2018 01:09
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Британская полиция пока не установила, была смерть Николая
Глушкова, экс-партнера бизнесмена Бориса Березовского, убийством
или самоубийством, пишет "Коммерсантъ". Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Вчера 22.50 | комментариев:
Британская полиция расследует смерть россиянина Фото: EPA (фото)
Однако было это убийство или самоубийство, пока неясно.Его
обнаружила дочь Наталья в квартире на окраине Лондона. Дом сейчас
оцеплен полицией.Издание проводит параллели между гибелью
69-летнего Глушкова и его бывшего босса, предпринимателя Бориса
Березовского. 23 марта 2013 года он был найден повешенным в своем
доме в пригороде английской столицы.В России у Глушкова остались
огромные долги, связанные с судебным преследованием по делу о
хищениях в "Аэрофлоте" в 90-х годах, кроме того, по информации
источников “Коммерсанта", у бизнесмена были проблемы со
здоровьем.Николай Глушков в 1989–1991 годах занимал пост начальника
отдела, затем – заместителя гендиректора компании Березовского
"ЛогоВАЗ". В 1991–1995 годах руководил финансовым
департаментом "АвтоВАЗа", в 1996-м занял пост заместителя
гендиректора компании "Аэрофлот", в которой Березовский являлся
основным акционером.В 2000 году был арестован по делу
о хищении средств авиакомпании, обвинен в мошенничестве,
отмывании преступно нажитых средств и невозвращении валютной
выручки из-за границы. В 2004 году был приговорен Савеловским
судом Москвы к трем годам и трем месяцам заключения
и освобожден в зале суда, так как отбыл этот срок,
находясь под стражей.В марте 2017 года Савеловский суд Москвы
заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего
режима по новому делу о хищении средств "Аэрофлота".
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