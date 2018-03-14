Сводка Новостей
- Сайт реестра деклараций работал с перебоями из-за веб-роботов – "Украинские специальные системы"
- Скрипалю достаточно было прикоснуться к порошку, содержащему агент "Новичок", чтобы отравиться - эксперт
- Акунин предположил, что Кремль организовал покушение на Скрипаля для возвращения олигархов из Британии в РФ
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|Акунин предположил, что Кремль организовал покушение на Скрипаля для возвращения олигархов из Британии в РФ
|14.03.2018 01:32
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https://www.facebook.com/borisakunin/posts/992862314197115
4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.6 марта министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США и Германии.13 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. В этот же день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Британская газета The Guardian предположила, что Лондон может заморозить активы российских олигархов в качестве одного из ответных шагов на действия Москвы.
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