Бывшего разведчика Сергея Скрипаля отравили с "поразительной небрежностью", чтобы спровоцировать британское общество, заявил российский писатель Борис Акунин. Акунин считает, что ситуация с покушением на Скрипаля выгодна президенту РФ Владимиру Путину Фото: EPA Он отметил, что Скрипаля отравили с "поразительной небрежностью"."Мало ли в Англии вдруг умирает неприятных для путинского режима людей при странноватых обстоятельствах, и как-то все обходится тихо. А тут – в публичном месте, с большим количеством пострадавших. Лично мне представляется, что именно в этом и заключается цель акции – вызвать острую реакцию британского общества и правительства", – заявил Акунин.Писатель пояснил, что "ничего действительно болезненного для Кремля правительство ее величества сделать не в состоянии"."Наиболее вероятная реакция легко предсказуема: гонения на больших и средних russian oligarchs, благополучателей режима, которые сейчас живут на две страны. Оно и легко исполнимо, и британской публике понравится. Да только именно это, по-моему, режиму и нужно", – добавил он.По словам Акунина то, "что многие – чуть ли не большинство – привластных бизнесменов одной ногой стоят на иностранной почве, прежде только в Англии, что они держат там свои семьи и капиталы, что в любой момент, почувствовав себя под ударом, они готовы вовсе туда сбежать, – одно из слабых и уязвимых мест режима"."Поэтому создание ситуации, при которой всю эту компанию вынудят перебираться со своими сундуками и домочадцами обратно на подконтрольную Кремлю территорию, для Путина и полезно, и выгодно. В общем, такая версия представляется мне наиболее правдоподобной", – резюмировал он. https://www.facebook.com/borisakunin/posts/992862314197115 4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.6 марта министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США и Германии.13 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. В этот же день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Британская газета The Guardian предположила, что Лондон может заморозить активы российских олигархов в качестве одного из ответных шагов на действия Москвы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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