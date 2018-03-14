Госпредприятие "Украинские специальные системы" заверило, что сбои
наблюдались только в работе сайта Единого государственного реестра
деклараций и не влияли на сам процесс подачи деклараций. "УСС":
Перебои связаны с большим количеством запросов к публичному порталу
Cкриншот: bihus.info "Перебои связаны с большим количеством
запросов к публичному порталу, которые поступают от веб-роботов, и
значительным количеством новых декларации", – пояснили в
"УСС".При этом, по наблюдениям УП, проблемы в работе реестра
начались еще 12 марта. Администраторы заверили, что перебои
касаются только публичного сайта и не влияют на сам процесс подачи
деклараций.На момент публикации новости сайт реестра деклараций
работал в нормальном режиме.Сбои в Едином реестре электронных
деклараций наблюдались в марте 2017 года. Национальное
агентство по вопросам предотвращения коррупции тогда определило
неполадки как уважительную причину несвоевременной подачи
деклараций.
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