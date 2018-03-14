|
Минздрав Украины отменил талоны в больницах, медкарты для школьников и диспансеризацию
|
14.03.2018 03:56
|
Министерство здравоохранения Украины заявило, что отказалось от
"рудиментов советской бумагоориентированной системы". Минздрав
отменил диспансеризацию, потому что ее не признают в цивилизованных
странах Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook
Согласно документу, больше не будут использоваться:
"Отныне медицинские работники не обязаны заполнять, обрабатывать и
хранить учетные формы, которые уже давно потеряли свою
актуальность, но годами продолжали оставаться рудиментом советской
бумагоориентированной системы здравоохранения", – говорится в
заявлении.Вместо бумажных талонов вводится обновленная форма 074/о
"Журнал регистрации амбулаторных пациентов"."Эта форма будет
стандартом учета визитов пациентов в медицинских информационных
системах (МИС) и будет формироваться автоматически из записей
амбулаторной карты", – пояснили в Минздраве.При этом бумажный
документооборот сохранится только в заведениях, которые пока не
начали работу с МИС и электронной системой eHealth.Также
в Украине отменили диспансеризацию, которую в ведомстве назвали
"регулярным осмотром здоровых людей". Подчеркивается, что такая
практика "не существует и не признается в цивилизованных странах
мира как эффективная модель здравоохранения".30 января в Украине
вступил в силу закон о медицинской реформе.
- форма № 025-2/о "Талон для регистрации заключительных
(уточненных) диагнозов";
- форма № 030/о "Контрольная карта диспансерного
наблюдения";
- форма № 025-3/о "Медицинская карта студента № __";
- форма № 025-4/о "Талон на прием к врачу";
- форма № 025-6/о "Талон амбулаторного пациента";
- форма № 031/о "Книга записи вызовов врачей на дом";
- форма № 026/у "Медицинская карта ребенка (для дошкольного и
общеобразовательного учебных заведений)".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира