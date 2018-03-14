Спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт заменит на посту заместителя госсекретаря Стива Голдштейна, который опроверг официальную информацию Белого дома о том, как проходила отставка госсекретаря Рекса Тиллерсона. Нойерт работает в Госдепе с апреля 2017 года Фото: U.S. Department of State / Facebook Нойерт сменила на этом посту Стива Голдштейна, которого уволили вслед за отставкой самого госсекретаря – Рекса Тиллерсона.Голдштейн опроверг официальную информацию Белого дома, рассказав телеканалу CNN, что Тиллерсон узнал о своем увольнении из твита президента. При этом госсекретарь, по его словам планировал оставаться на своем посту. 13 марта Трамп предложил на должность главы Госдепа кандидатуру действующего директора Центрального разведывательного управления Майка Помпео. Глава Белого дома отметил, что "отлично ладил" с Тиллерсоном, но были и разногласия, в том числе по поводу ядерной сделки с Ираном.Полномочия Тиллерсона завершатся 31 марта.Нойерт являлась пресс-секретарем Госдепа с апреля 2017 года. До этого работала журналисткой телеканала Fox News Channel. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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