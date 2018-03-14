ФСБ настаивает на предоставлении ключей для расшифровки сообщений в
Telegram, отметил представитель общественной организации
"Роскомсвобода" Саркис Дарбинян. В России Telegram пользуются около
10 млн человек Фото: ЕРА Представитель "Роскомсвободы" Саркис
Дарбинян напомнил, что спецслужба настаивает на предоставлении
ключей для расшифровки сообщений в Telegram. По его словам, такие
действия "нарушают права истцов на неприкосновенность частной жизни
и тайну переписки".В октябре 2017 года Мещанский суд Москвы
оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей ($13,9 тыс.) за отказ
исполнить требование ФСБ о предоставлении доступа к личным данным
граждан.Telegram – бесплатный мессенджер. Первый клиент для
устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года.
Аудитория соцсети превышает 100 млн человек, из них около 10
млн – жители РФ.
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