Швейцарское судно San Padre Pio задержали в Нигерии еще 23 января,
однако информация об этом инциденте стала известна только в марте.
Арестованное судно находится на якорной стоянке в Бонни на
юго-востоке Нигерии Фото: pixabay.com Судно задержали еще 23
января, однако информация об этом инциденте стала известна только в
марте.Капитан танкера Андрей Васьков заявил, что имел дозволение от
нигерийского флота на доставку пяти тонн груза. По его словам, это
пятый заход корабля в нигерийский порт.Сейчас судно находится на
якорной стоянке в Бонни на юго-востоке Нигерии.
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