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Венедиктов не верит, что Путин выберет младшую дочь в преемницы: Мы с ним сексисты
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14.03.2018 06:07
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О возможном выдвижении в президенты в 2024 году дочери главы Кремля
Катерины Тихоновой заявляла журналистка Наталия Геворкян. Главред
радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов отметил, что этому
может помешать "уважительно-покровительственное" отношение
Владимира Путина к женщинам. Венедиктов: Я себе представляю, что
Путин – сексист Скриншот: вДудь / YouTube "Я себе представляю, что
Путин – сексист. Мы с ним сексисты. Его отношение к женщинам
уважительно-покровительственное. Женщину, даже дочь, сделать
президентом… Я не вижу", – сказал Венедиктов.При этом он
отметил, что не знает, "какие мысли будут у президента РФ через
шесть лет". Венедиктов заявил, что Путин думал о возможном
уходе во времена президентства Дмитрия Медведева (с 2008-го по
2012-й)."Он присматривался к тому, как человек его наследием будет
рулить", – уточнил журналист.О возможном выдвижении в
президенты в 2024 году 31-летней Тихоновой заявляла
журналистка Наталия Геворкян. По мнению политолога Андрея
Илларионова, телеведущую Ксению Собчак могли допустить к
президентским выборам 2018 года, чтобы власть Путина могла
проверить, насколько российское общество способно воспринимать
главой государства молодую женщину.
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