Сводка Новостей
- Австралия поддержала призыв Лондона провести экстренное заседание Совбеза ООН в связи с отравлением Скрипаля
- Нацбанк Польши прогнозирует, что в страну ради работы ежегодно будут прибывать 200–300 тыс. украинцев
- Поминальный "Северный поток - 2" для Украины
- Во Львове произошел взрыв у польского Мемориала орлят
- "Синдром Скрипаля" развалил всю международную политику мира: "Это кому это они 24 часа дают?"
|Гривна к евро подешевела до 32,08 грн/€
|14.03.2018 07:11
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