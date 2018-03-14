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Гривна к евро подешевела до 32,08 грн/€
14.03.2018 07:11
Курс гривны к доллару остался прежним, к евро – снизился на 19 копеек. Курс валют на 14 марта Фото: ЕРА Курс гривны к доллару остался прежним – 25,92 грн/$.Гривна к евро подешевела на 19 копеек – с 31,89 до 32,08 грн/€.Курс национальной валюты к российскому рублю вырос на три копейки – с 4,58 до 4,55 грн/10 руб.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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