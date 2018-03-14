Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко признался, что за последние три месяца похудел на 12 кг. Об этом он сказал ведущему телеканала NewsOne Максиму Назарову, который 13 марта опубликовал в Facebook видео их беседы в лифте. Розенко пояснил, что политики часто набирают в весе после прихода к власти, потому что у них "меняется образ жизни". Чиновник отметил, что сменил режим питания и старается больше двигаться. При этом раз в неделю может позволить себе поесть в McDonalds. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Розенко пытается вести здоровый образ жизни Скриншот: Максим Назаров / Facebook видео Видео: NEWSONE Light / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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