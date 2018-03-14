Розенко рассказал, почему политики толстеют после прихода к власти. Видео
14.03.2018 07:27
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко признался, что за
последние три месяца похудел на 12 кг. Об этом он сказал ведущему
телеканала NewsOne Максиму Назарову, который 13 марта опубликовал в
Facebook видео их беседы в лифте. Розенко пояснил, что политики
часто набирают в весе после прихода к власти, потому что у них
"меняется образ жизни". Чиновник отметил, что сменил режим питания
и старается больше двигаться. При этом раз в неделю может позволить
себе поесть в McDonalds. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке | Розенко пытается вести здоровый образ
жизни Скриншот: Максим Назаров / Facebook видео Видео: NEWSONE Light / YouTube