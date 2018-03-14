Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления властей Великобритании в связи с отравлением на Туманном Альбионе Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает Медуза.

Говоря о выдвинутом в адрес России ультиматуме и сообщении о яде "Новичок" она спросила: "Это кому это они 24 часа дают?".

Захарова напомнила, что в недавнем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил о разработке новых ядерных ракет, которые не имеют мировых аналогов.

"После послания Владимира Путина Федеральному собранию ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать: "Я даю России 24 часа". Особенно в Лондоне, столице ядерной державы! "Это кому это они 24 часа дают? На что они дают 24 часа?", - заявила Захарова.

Она добавила, что в Великобритании “никто ничего не знает о яде”, которым отравили Сергея Скрипаля, а у Терезы Мэй “нет фактов на руках” и “ее брифингует непонятно кто и непонятно как”.

Также она сообщила, что Великобритания ничего не передала России по делу Скрипаля и ничего не запросила, хотя по международным правилам должна была. Все запросы России по этому делу также остаются без ответа.

Как сообщалось, Меркель и Мэй по телефону обсудили, как будут требовать у России отчет по "делу Скрипаля". В пресс-службе правительства Великобритании также заявили, что "правительство Германии пришло к выводу, что ответственность России за атаку на Сергея и Юлию Скрипаль очень вероятна".

"Двумя последними внешне не связанными событиями навеяло. В том, что российские спецслужбы работают так топорно, как их обвиняют в Британии, непросто поверить на фоне парадоксального их достижения, когда целая страна с пеной у рта два года требует от агрессора освободить ту, кого вскоре эти же люди обвиняют в подготовке госпереворота по заказу того же агрессора." - Заявил эксперт-международник Олег Волошин.

Отметим, что в Британии назвали 10 возможных ответов на отравление экс-шпиона Скрипаля.

"Как Великобритания могла бы эффективно наказать Россию?", - задает вопрос The Guardian и тут же дает вероятные сценарии ответа Лондона.

Высылка дипломатов. Эта мера уже применялась в 2006 году, когда от отравления полонием умер прежний ФСБшник Александр Литвиненко.

2. Отобрать лицензию на вещание у телеканала Russia Today.

3. Искать поддержку в ЕС, чтобы спортивные чиновники не присутствовали на чемпионате мира по футболу в России. При этом речь о срыве матчей не идет.

4. Внести поправки в законопроекты о санкциях и борьбе с отмыванием денег и составить британский "акт Магнитского".

5. Заморозка активов российских олигархов, которые не могут объяснить источники средств, на которые куплено имущество в Лондоне.

6. Убеждать ЕС расширить санкции против России.

7. Усиление присутствия НАТО на российской границе. Издание предлагает ускорить предоставление Украине Плана действий по членству в Альянсе.

8. Обозначить Россию как государство-спонсора терроризма.

9. Отрезать российские банки от системы Swift. При этом The Guardian утверждает, что многие российские банки уже не нуждаются в этой системе благодаря созданному российскому аналогу, в котором участвуют некоторые российские страны-партнеры.

10. Публикация секретных материалов о предполагаемом отмывании денег Путиным и его окружением.





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