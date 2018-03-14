Предположительно, взрывчатку бросили из-за стены Личакивского кладбища, никто не пострадал. случай произошел вечером 13 марта Фото: city-adm.lviv.ua Нагай подчеркнул, что в результате взрыва никто не пострадал."Со слов охранника, взрыв прогремел в 15 м от хозяйственных помещений. Выглядит так, что на травник из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет. На месте уже работают эксперты. От взрыва образовалась ямка 30 см диаметром", – рассказал он.Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич написал в Facebook, что взрыв произошел близко от польского Мемориала орлят на вул. Мечникова."Возле Лычакивского кладбища, со слов свидетелей взорвался неизвестный предмет, бросили через забор метров с 20 до захоронения польских орлят", – сообщил депутат. https://www.facebook.com/igor.zinkevych/posts/1653885371331748 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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