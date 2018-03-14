Многие европейские страны не смогут отказаться от российского газа, следовательно строительство Северного потока-2 непременно. Об этом заявил украинский композитор Владимир Быстряков в эфире программы "Субъективные итоги" на телеканале NEWSONE.

"Не смотря на то, что несколько европейских стран вступили против, я думаю, что Северный поток будет. И это конечно удар по нашей экономике и нашей газотранспортной системе. Северный поток будет наращивать мощность, так как есть страны, которые зависят от газа. Та же Германия "сидит на газовой игле", та же Франция", - рассказал Быстряков.

Кроме того, по его словам, в первую очередь вина за возникновение Северного потока прежде только лежит на бывших украинских президентах.

"Возникновение Северного потока обязано прежде только нашим президентам. И это не Порошенко.

Это президенты, которые были до него, прежде только, Ющенко.

Именно при Ющенко начался газовый шантаж Европы. Это привело к тому, что появляются варианты.

Есть еще вариант Южного потока, который будет обходить Украину с юга", - добавил композитор.

Блокировка газопровода "Северный поток-2" не повлияет на внешнюю политику России, но поддержит Украину "на ее пути к европейскому будущему". Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря по энергетической дипломатии Сандра Оудкирк на Атлантическом совете.

По ее словам, действующее законодательство США не обязывает американскую сторону вводить санкции в отношении российского проекта. Оудкирк отметила, что возможные «карательные меры» призваны повлиять на действия России в контексте украинского кризиса.

Она также напомнила, что "Северный поток-2" создаст новый трубопровод и инфраструктуру взамен прежних, оставшихся еще после СССР, однако транзит газа будет идти в обход Украины.

"Я не думаю, что это (блокировка проекта) хорошо, власть не считает, что это хорошо", — отметила она.

"Северный поток-2" — проект газопровода из России в Германию через Балтийское море. Его реализацией занимается компания Nord Stream 2 AG, 51 процент акций которой принадлежит "Газпрому". Новый трубопровод планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

"Атлантический совет" — американский неправительственный аналитический центр в области международных отношений, обеспечивающий и обслуживающий идеологию развития НАТО. Его создали в 1961 году для "поддержания и усиления сотрудничества между США и Европой."

Сводка.нет - Новости Украины и Мира