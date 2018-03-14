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|Поминальный "Северный поток - 2" для Украины
|14.03.2018 08:07
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Многие европейские страны не смогут отказаться от российского газа, следовательно строительство Северного потока-2 непременно. Об этом заявил украинский композитор Владимир Быстряков в эфире программы "Субъективные итоги" на телеканале NEWSONE.
"Не смотря на то, что несколько европейских стран вступили против, я думаю, что Северный поток будет. И это конечно удар по нашей экономике и нашей газотранспортной системе. Северный поток будет наращивать мощность, так как есть страны, которые зависят от газа. Та же Германия "сидит на газовой игле", та же Франция", - рассказал Быстряков.
Кроме того, по его словам, в первую очередь вина за возникновение Северного потока прежде только лежит на бывших украинских президентах.
"Возникновение Северного потока обязано прежде только нашим президентам. И это не Порошенко.
Это президенты, которые были до него, прежде только, Ющенко.
Именно при Ющенко начался газовый шантаж Европы. Это привело к тому, что появляются варианты.
Есть еще вариант Южного потока, который будет обходить Украину с юга", - добавил композитор.
Блокировка газопровода "Северный поток-2" не повлияет на внешнюю политику России, но поддержит Украину "на ее пути к европейскому будущему". Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря по энергетической дипломатии Сандра Оудкирк на Атлантическом совете.
По ее словам, действующее законодательство США не обязывает американскую сторону вводить санкции в отношении российского проекта. Оудкирк отметила, что возможные «карательные меры» призваны повлиять на действия России в контексте украинского кризиса.
Она также напомнила, что "Северный поток-2" создаст новый трубопровод и инфраструктуру взамен прежних, оставшихся еще после СССР, однако транзит газа будет идти в обход Украины.
"Я не думаю, что это (блокировка проекта) хорошо, власть не считает, что это хорошо", — отметила она.
"Северный поток-2" — проект газопровода из России в Германию через Балтийское море. Его реализацией занимается компания Nord Stream 2 AG, 51 процент акций которой принадлежит "Газпрому". Новый трубопровод планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.
"Атлантический совет" — американский неправительственный аналитический центр в области международных отношений, обеспечивающий и обслуживающий идеологию развития НАТО. Его создали в 1961 году для "поддержания и усиления сотрудничества между США и Европой."