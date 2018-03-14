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Австралия поддержала призыв Лондона провести экстренное заседание Совбеза ООН в связи с отравлением Скрипаля
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14.03.2018 08:31
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Австралия может усилить санкции в отношении России, которые ранее
были введены из-за агрессии в отношении Украины и аннексии Крыма,
заявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп. Бишоп не
исключила ужесточение санкций в отношении РФ Фото: ЕРА По словам
Бишоп, Австралия поддерживает призыв Лондона провести экстренное
заседание Совета Безопасности ООН в связи со
случившимся. Глава МИД подчеркнула важность проведения
полномасштабного расследования инцидента со Скрипалем и привлечения
к ответственности виновных.Как отметила министр, в покушении на
экс-шпиона использовали вещество, которое разработали в России,
следовательно Москва должна объясниться.Бишоп не исключила, что
Австралия может усилить санкции в отношении России, которые ранее
были введены из-за агрессии в отношении Украины и аннексии Крыма.4
марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами
отравления. Также в больницу доставили сержанта местной
полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.12
марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила,
что, по данным следствия, во время покушения применялся
нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России.
Она потребовала от Кремля до вечера 13
марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон
будет считать инцидент незаконным применением силы Россией
против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали
власти Франции, США и Германии.13 марта министр
иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет
отвечать на ультиматум Лондона. В этот же день МИД
РФ потребовал от Британии предоставить России образцы
вещества, которым отравили Скрипаля.
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