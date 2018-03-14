Президент США Дональд Трамп заявил, что космос может оказаться таким же полем боя, как суша, воздух и море. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Трамп: У Америки есть армия, флот, будут и Космические силы Фото: ЕРА По словам американского президента, он уже говорил о том, что США нужен новый род войск, однако тогда он был "не вполне серьезен". Трамп добавил, что Соединенные Штаты "создают Космические войска", и это "грандиозно".Американский руководитель сообщил, что космос может быть "таким же полем боя, как суша, воздух и море".По его словам, у Америки есть "ВВС, армия, флот, будут и Космические силы". Трамп также отметил, что вооруженные силы были недофинансированы при его предшественниках, и пообещал американским военнослужащим "крупнейшие ассигнования за десятилетие". По словам Трампа, оборонный бюджет должен составить $716 млрд в 2019 году. В декабре 2017 года Трамп подписал закон о полномочиях в области национальной обороны на 2018 год, бюджет которого равен $692 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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