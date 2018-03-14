В антиукраинской сети, которую финансировало окружение бывшего главы МВД Украины Виталия Захарченко, планировали диверсию на одном из режимных объектов Национальной полиции, заявили в Службе безопасности Украины. В ходе обысков у злоумышленников изъяли патроны Фото: ark.gp.gov.ua В частности, украинская спецслужба 12 марта вместе с прокуратурой АР Крым блокировала случаи подрывной деятельности против Украины, сообщается на сайте прокуратуры."Проведено 28 обысков в Днепропетровской, Львовской, Херсонской, Николаевской областях и городе Киеве по месту жительства, работы, временного пребывания, нахождения автотранспорта лиц, причастных к организации антигосударственных акций в Украине. В ходе указанных обысков добыты доказательства совершения противоправных действий в интересах спецслужб соседнего государства, которые после прохождения процедуры легализации позволят осуществить публичное разоблачение специальных подрывных акций и информационных операций против Украинского государства", – сказано в сообщении.По версии правоохранителей, антиукраинскую сеть координировал журналист Артем Бузила, который давал указания из администрации президента России, сообщили "Громадському ТБ". "Финансирование ее осуществлялось окружением бывшего главы МВД Украины Виталия Захарченко", – рассказали изданию.В СБУ уточнили, что в ходе обысков были изъяты 46 магнитных носителей информации и 38 мобильных телефонов. Также были обнаружены печатные экстремистские агитационные материалы, документы с грифом "Для служебного пользования", которые могли быть использованы спецслужбами России для организации диверсий на одном из режимных объектов Национальной полиции Украины."Изъяты материалы по подготовке в одной из стран Европы фейковой международной конференции с согласованным текстом для спикера в поддержку оккупации АР Крым и дискредитации украинской власти и расценки на подкуп депутатов местных советов за принятие необходимых российской стороне решений и обращений к руководству государства", – заявили в СБУ.Также у злоумышленников изъяли 700 г тротила, пять электрозапалов, две гранаты Ф-1 и РГД-5, более шестисот патронов различного калибра.Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной группировки) Уголовного кодекса Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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