Как утверждается, никто не пострадал

Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич .

"Улица Мечникова у Лычаковское кладбище, по словам свидетелей - взорвался неизвестный предмет, бросили метров с 20 до захоронения польских орлят, пока на месте полиция, пожарная и взрывотехники", - сообщил Зинкевич.

То, что на территорию Лычаковского кладбища неизвестные бросили предмет, который взорвался, подтвердили на сайте Львовского городского совета . Как утверждается, никто не пострадал.

"По словам охранника, взрыв прогремел в 15 м от хозяйственных помещений. Выглядит так, что на травник из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет. На месте уже работают эксперты. От взрыва образовалась ямка 30 см диаметром. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают соответствующие службы ", - цитирует сайт директора ЛКП" Музей "Лычаковское кладбище" Михаила Нагая.