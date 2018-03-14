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|Во Львове бросили взрывчатку у польского Кладбища орлят
|14.03.2018 09:35
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Как утверждается, никто не пострадало вторник вечером неизвестные бросили взрывное предмет территории Лычаковского кладбища у польского Мемориала орлят.
Фото: unian.ua
Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич .
"Улица Мечникова у Лычаковское кладбище, по словам свидетелей - взорвался неизвестный предмет, бросили метров с 20 до захоронения польских орлят, пока на месте полиция, пожарная и взрывотехники", - сообщил Зинкевич.
То, что на территорию Лычаковского кладбища неизвестные бросили предмет, который взорвался, подтвердили на сайте Львовского городского совета . Как утверждается, никто не пострадал.
"По словам охранника, взрыв прогремел в 15 м от хозяйственных помещений. Выглядит так, что на травник из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет. На месте уже работают эксперты. От взрыва образовалась ямка 30 см диаметром. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают соответствующие службы ", - цитирует сайт директора ЛКП" Музей "Лычаковское кладбище" Михаила Нагая.
Ранее сообщалось, что вопреки планам польского правительства капитальный ремонт Кладбища орлят во Львове проводиться не будет - из-за напряженности в отношениях с Украиной. Такое решение приняла польская сторона.