Умер ученый Стивен Хокинг

Об этом передает ВВС .

О смерти ученого сообщил представитель его семьи.

Спикер семьи известного и культового ученого Стивена Хокинга сообщил о том, что этой ночью культовый ученый умер. На данный момент ожидаются детали от официальных представителей близких ученого.