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|Тиллерсон в прощальной речи напомнил о необходимости ответить на действия России
|14.03.2018 09:51
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Рекс Тиллерсон подчеркнул важность шагов в ответ на действия РоссииОсвобожден от должности госсекретаря США Рекс Тиллерсон во время своей прощальной речи заявил о необходимости дипломатического сотрудничества Вашингтона с партнерами.
Фото: EPA/UPG
Он добавил, что перед Вашингтоном впереди еще много работы, чтобы ответить на "тревожную поведение и действия" России, сообщает DW.
"Сила лидерства США начинается с дипломатии. Ничто не представляется возможным без партнеров и союзников" , - сказал Тиллерсон.
Кроме того, по его словам, усилия США в давлении на Северную Корею сработали лучше, чем ожидалось.
Напомним, Президент США Дональд Трамп принял решение отправить в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона , заменив его экс-директором ЦРУ Майком Помпео.
Впоследствии Дональд Трамп в эфире телеканала CBS Newsпрокомментировал отставку Рекса Тиллерсона признав, что у них были разногласия в том числе по поводу соглашения с Ираном.