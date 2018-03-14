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Тиллерсон в прощальной речи напомнил о необходимости ответить на действия России
14.03.2018 09:51
Тиллерсон в прощальной речи напомнил о необходимости ответить на действия России
Рекс Тиллерсон подчеркнул важность шагов в ответ на действия России
Освобожден от должности госсекретаря США Рекс Тиллерсон во время своей прощальной речи заявил о необходимости дипломатического сотрудничества Вашингтона с партнерами.
Тиллерсон в прощальной речи напомнил о необходимости ответить на действия России Фото: EPA/UPG

Он добавил, что перед Вашингтоном впереди еще много работы, чтобы ответить на "тревожную поведение и действия" России, сообщает DW.

"Сила лидерства США начинается с дипломатии. Ничто не представляется возможным без партнеров и союзников" , - сказал Тиллерсон.

Кроме того, по его словам, усилия США в давлении на Северную Корею сработали лучше, чем ожидалось.

Напомним, Президент США Дональд Трамп принял решение отправить  в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона , заменив его экс-директором ЦРУ Майком Помпео.

Впоследствии  Дональд Трамп в эфире телеканала CBS Newsпрокомментировал отставку Рекса Тиллерсона признав, что у них были разногласия в том числе по поводу соглашения с Ираном.  

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