Кипрская компания с украинскими корнями cтала крупнейшим акционером Burger King в России. В конце февраля Xomeric Holdings Ltd выкупила себе почти 17% акций сети у банка ВТБ. Теперь совокупная доля украинцев в сети российских закусочных - более 35%. Об этом пишет РБК со ссылкой на реестры кипрских компаний. Учредитель Xomeric - фонд, связанный с украинской группой ICU банкиров Макара Пасенюка и Константина Стеценко. ICU известна своей работой на Петра Порошенко, сообщает издание. А до своего назначения в НБУ ICU возглавляла близкая к украинскому президенту Валерия Гонтарева. ICU также недавно засветилась в скандальной публикации "Аль-Джазиры" о выводе денег Курченко из Украины. Впервые Xomeric Holdings Ltd появилась между акционеров Burger King еще в 2014 году, утверждает РБК. По данным "Ведомостей", неназванный "финансовый инвестор" возник у российского "Бургер кинга" 2 апреля 2014 года. Он купил 12,2% головной компании за $25 млн.​ О том, что новый крупнейший акционер Burger King в России связан с украинской инвесткомпанией ICU, следует из лицензионных документов ICU и материалов на ее официальном сайте, пишет РБК. Структура собственности украинского инвестора "Бургера" такова: 1) Учредителем Xomeric Holdings Ltd выступает зарегистрированная на Британских Виргинских островах CIS Opportunities Fund SPC Ltd. 2) Лицензию на управление фондами в интересах CIS Opportunities Fund SPC Ltd имеет зарегистрированная на тех же островах ICU Investment Management Ltd. Лицензия выдана Комиссией по финансовым услугам Британских Виргинских островов, документ опубликован на сайте самого ICU. На нем также между перечисления фондов, входящих в структуру группы, приводится информация о CIS Opportunities Fund. 3) Основными владельцами головной ICU Holdings Limited, как следует из материалов принадлежащего инвестгруппе украинского банка "Авангард", являются Макар Пасенюк и Константин Стеценко. Структуры Пасенюка ранее участвовали в процессе предпродажной подготовки принадлежащей семье президента Украины Петра Порошенко кондитерской фабрики Roshen. ​Об этом бизнесмен сообщал в интервью "Интерфакс-Украина" в феврале. "Единственный договор, который ICU выполняла для президента (Порошенко - ред.), - это общий проект с Rothschild по продаже Roshen, который для нас закончился в апреле 2016 года после передачи актива в "слепой траст", - уточнял тогда Пасенюк. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



сводки xomeric holdings burger opportunities рбк Теги: последние сводки