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Супрун: Более года назад один из помощников нардепов предложил мне взятку в виде квартиры
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14.03.2018 09:59
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7 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски
у помощника лидера Радикальной партии Олега Ляшко Александра
Богачева. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины
Ульяны Супрун рассказала, что он предлагал ей взятку за помощь с
получением дорогостоящего оборудования. Супрун: Квартиру
предложили оформить на моего внештатного советника, который сыграл
роль доверенного лица Фото: Уляна Супрун / Facebook "Более года
назад один из помощников народных депутатов предложил мне взятку в
виде квартиры за то, чтобы я, пользуясь служебным положением,
помогла медицинскому учреждению получить дорогостоящее
оборудование. На следующий день обратилась к детективам НАБУ с
заявлением о признаках преступления. Затем я и мой внештатный
советник участвовали в следственных действиях, чтобы
задокументировать все", – отметила она.Супрун добавила, что
в дальнейших встречах с помощником народного депутата
участвовал также мэр города, который подтвердил намерение дать
взятку в виде квартиры."Квартиру предложили оформить на моего
внештатного советника, который сыграл роль доверенного лица", –
рассказала она.И.о. министра подчеркнула, что каким бы
дорогостоящим не было медицинское оборудование, Минздрав всегда
готов помочь общине его получить, если в нем действительно есть
необходимость."В стране действуют многочисленные международные
фонды, программы донорской поддержки, в бюджетах городов и общин
накоплены существенные бюджетные резервы. Поддерживать запросы от
городов и медицинских учреждений на получение необходимого
оборудования является частью наших обязанностей. Для их выполнения
предлагать должностным лицам взятки не нужно. Такие попытки
отравляют попытки правительства восстановить доверие общества к
государственной службе. Это также не позволяет украинцам выбраться
из темного прошлого и развиваться", – заявила Супрун.Она отметила,
что в Минздраве будут внимательно наблюдать за ходом следствия по
делу о взятке.7 марта "Українські новини" сообщили со ссылкой
на источник, что НАБУ проводит обыски дома и на рабочем месте мэра
Вишневого Киевской области Ильи Дикова в рамках уголовного
производства о получении неправомерной выгоды. Обыски
проводились также у помощника лидера Радикальной партии Олега Ляшко
Александра Богачева.Ляшко заявил, что НАБУ проводит обыски у
Богачева в рамках производства о предложении взятки Супрун.В
НАБУ сообщили, что следственные действия проводят по ее заявлению.
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