7 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у помощника лидера Радикальной партии Олега Ляшко Александра Богачева. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун рассказала, что он предлагал ей взятку за помощь с получением дорогостоящего оборудования. Супрун: Квартиру предложили оформить на моего внештатного советника, который сыграл роль доверенного лица Фото: Уляна Супрун / Facebook "Более года назад один из помощников народных депутатов предложил мне взятку в виде квартиры за то, чтобы я, пользуясь служебным положением, помогла медицинскому учреждению получить дорогостоящее оборудование. На следующий день обратилась к детективам НАБУ с заявлением о признаках преступления. Затем я и мой внештатный советник участвовали в следственных действиях, чтобы задокументировать все", – отметила она.Супрун добавила, что в дальнейших встречах с помощником народного депутата участвовал также мэр города, который подтвердил намерение дать взятку в виде квартиры."Квартиру предложили оформить на моего внештатного советника, который сыграл роль доверенного лица", – рассказала она.И.о. министра подчеркнула, что каким бы дорогостоящим не было медицинское оборудование, Минздрав всегда готов помочь общине его получить, если в нем действительно есть необходимость."В стране действуют многочисленные международные фонды, программы донорской поддержки, в бюджетах городов и общин накоплены существенные бюджетные резервы. Поддерживать запросы от городов и медицинских учреждений на получение необходимого оборудования является частью наших обязанностей. Для их выполнения предлагать должностным лицам взятки не нужно. Такие попытки отравляют попытки правительства восстановить доверие общества к государственной службе. Это также не позволяет украинцам выбраться из темного прошлого и развиваться", – заявила Супрун.Она отметила, что в Минздраве будут внимательно наблюдать за ходом следствия по делу о взятке.7 марта "Українські новини" сообщили со ссылкой на источник, что НАБУ проводит обыски дома и на рабочем месте мэра Вишневого Киевской области Ильи Дикова в рамках уголовного производства о получении неправомерной выгоды. Обыски проводились также у помощника лидера Радикальной партии Олега Ляшко Александра Богачева.Ляшко заявил, что НАБУ проводит обыски у Богачева в рамках производства о предложении взятки Супрун.В НАБУ сообщили, что следственные действия проводят по ее заявлению. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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