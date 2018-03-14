Из стрелкового оружия обстреляны защитники шахты Бутовка

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО .

На Луганском направлении по укреплениям близко от населенного пункта Луганское соперник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, по позициям рядом с Артемовым - гранатометы и стрелковое оружие ", - говорится в отчете.

На Донецком направлении оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО у Песков.

Из стрелкового оружия обстреляны защитники шахты Бутовка.