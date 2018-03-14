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АТО: 4 обстрелы, боевики применили минометы и пулеметы
14.03.2018 09:59
АТО: 4 обстрелы, боевики применили минометы и пулеметы
Из стрелкового оружия обстреляны защитники шахты Бутовка
За прошедшие сутки, 13 марта, боевики 4 раза нарушили режим тишины - 1 воин ​​ВСУ получил травму.
АТО: 4 обстрелы, боевики применили минометы и пулеметы Фото: EPA/UPG

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО .

На Луганском направлении по укреплениям близко от населенного пункта Луганское соперник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, по позициям рядом с Артемовым - гранатометы и стрелковое оружие ", - говорится в отчете.

На Донецком направлении оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО у Песков.

Из стрелкового оружия обстреляны защитники шахты Бутовка.

Напомним, за минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения в Донбассе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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