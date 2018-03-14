Президент США Дональд Трамп отметил, что у него и у госсекретаря Рекса Тиллерсона разные взгляды на ядерную сделку с Ираном. Трамп напомнил, что считает ядерную сделку с Ираном ужасной, а Тиллерсон так не думает Фото: ЕРА По словам Трампа, он говорил с Тиллерсоном о возможной отставке последнего с должности главы Госдепартамента "в течение долгого времени"."Мы хорошо ладили, но у нас были разногласия", – подчеркнул президент.Он напомнил, что считает ядерную сделку с Ираном ужасной, а Тиллерсон так не думает. Президент добавил, что "хотел разорвать ее или что-то с ней сделать", а госсекретарь его не поддерживал.13 марта Трамп сообщил об увольнении Тиллерсона и предложил на его место кандидатуру действующего директора Центрального разведывательного управления Майка Помпео. Главой ЦРУ должна стать его заместитель Джина Хаспел – первая женщина на этом посту.Официальная отставка Тиллерсона состоится 31 марта.Тиллерсон возглавлял Госдеп с февраля 2017 года. По информации источников телеканала CNN, он не поддерживал курс Трампа во внешней политике. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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