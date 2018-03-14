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Трамп о Тиллерсоне: Мы хорошо ладили, но у нас были разногласия
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14.03.2018 10:07
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Президент США Дональд Трамп отметил, что у него и у госсекретаря
Рекса Тиллерсона разные взгляды на ядерную сделку с Ираном.
Трамп напомнил, что считает ядерную сделку с Ираном
ужасной, а Тиллерсон так не думает Фото: ЕРА По словам Трампа, он
говорил с Тиллерсоном о возможной отставке последнего с должности
главы Госдепартамента "в течение долгого времени"."Мы хорошо
ладили, но у нас были разногласия", – подчеркнул президент.Он
напомнил, что считает ядерную сделку с Ираном ужасной, а
Тиллерсон так не думает. Президент добавил, что "хотел разорвать ее
или что-то с ней сделать", а госсекретарь его не поддерживал.13
марта Трамп сообщил об увольнении Тиллерсона и предложил
на его место кандидатуру действующего директора Центрального
разведывательного управления Майка Помпео. Главой ЦРУ должна стать
его заместитель Джина Хаспел – первая женщина на этом
посту.Официальная отставка Тиллерсона состоится 31
марта.Тиллерсон возглавлял Госдеп с февраля 2017 года. По
информации источников телеканала CNN, он не поддерживал курс
Трампа во внешней политике.
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