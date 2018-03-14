Сводка Новостей
- Трамп выразил свою "солидарность" с Мэй и обещает способствовать расследованию отравления Скрипача
- Бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен заменят монетами
- Kaida. Дорн презентовал совместную песню с певцом Moldanazar. Аудио
- Медкарты для поступления в школу и детсад отменили
- Пионтковский: В Госдепартаменте США пьют шампанское, как в Госдуме 9 ноября 2016 года! Тиллерсон оставался чужаком
|Разведка в марте 2014 сообщала о масштабном наступлении РФ, - Турчинов
|14.03.2018 10:07
|
От полномасштабного вторжения российских войск Украины спасли добровольцыУкраинская разведка в марта 2014 несколько раз сообщала о намерении войск РФ начать полномасштабное наступление против Украины: россияне тогда подходили к границе и останавливались.
Фото: hromadske.ua
Об этом заявил экс-и.о. президента Украины, секретарь СНБО Александр Турчинов в документальном фильме " Украина. 100 дней над пропастью ".
"В течение марта уже несколько раз, трижды, а может и больше, молодая наша разведка давала данные, что именно утром в 4:00 российские войска войдут на территорию Украины, начнется масштабное наступление.
Первый раз - мы ночь провели на командном пункте, полная боевая готовность. Ждем. Танки подошли практически к границе и развернулись. Второй такой раз, в течение недели - теперь точно сегодня в 4:00 будет наступление ", - сказал Турчинов.
По его словам, от полномасштабного вторжения российских войск Украины спасли добровольцы.
"Путин просчитался. Он считал, что уничтожил украинскую армию, спецслужбы, экономику. Но он не просчитал того, что в Украине будет создан добровольческий движение. Когда ребята юристы, преподаватели, студенты прямо с Майдана пойдут на передовую. И, собственно, создания добровольческого движения в тот период - это ключевой момент, который сорвал планы Путина ", - подчеркнул секретарь СНБО.
"Именно добровольцы сдержали Путина и спасли ситуацию - дали время прийти армии, приобрести бронежелеты, каски, оружие", - добавил он.
"Каждую ночь нам рассказывали, что группа вертолетов взлетела, или из Беларуси, или из России, и летит сюда. И несколько раз так было, когда ударные группы вертолетов летели вдоль границы, разворачивались и летели назад", - отметил глава МВД Арсен Аваков.
"Российская армия стояла в то время вдоль всей границы - на границе с Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областями", - также отметил экс-секретарь СНБО, сейчас спикер Верховной Рады Андрей Парубий. "Надо осознать, что от черниговского границы до Киева расстояние небольшое", - подчеркнул он.