От полномасштабного вторжения российских войск Украины спасли добровольцы

Об этом заявил экс-и.о. президента Украины, секретарь СНБО Александр Турчинов в документальном фильме " Украина. 100 дней над пропастью ".

"В течение марта уже несколько раз, трижды, а может и больше, молодая наша разведка давала данные, что именно утром в 4:00 российские войска войдут на территорию Украины, начнется масштабное наступление.

Первый раз - мы ночь провели на командном пункте, полная боевая готовность. Ждем. Танки подошли практически к границе и развернулись. Второй такой раз, в течение недели - теперь точно сегодня в 4:00 будет наступление ", - сказал Турчинов.

По его словам, от полномасштабного вторжения российских войск Украины спасли добровольцы.

"Путин просчитался. Он считал, что уничтожил украинскую армию, спецслужбы, экономику. Но он не просчитал того, что в Украине будет создан добровольческий движение. Когда ребята юристы, преподаватели, студенты прямо с Майдана пойдут на передовую. И, собственно, создания добровольческого движения в тот период - это ключевой момент, который сорвал планы Путина ", - подчеркнул секретарь СНБО.

"Именно добровольцы сдержали Путина и спасли ситуацию - дали время прийти армии, приобрести бронежелеты, каски, оружие", - добавил он.

"Каждую ночь нам рассказывали, что группа вертолетов взлетела, или из Беларуси, или из России, и летит сюда. И несколько раз так было, когда ударные группы вертолетов летели вдоль границы, разворачивались и летели назад", - отметил глава МВД Арсен Аваков.