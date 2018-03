Американский певец Джастин Тимберлейк поделился семейным снимком. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Тимберлейк: Собираясь в тур Фото: EPA Пост Тимберлейк обнародовал в Instagram."Собираясь в тур", – написал он. Goin’ on tour. #MOTWTOUR Публикация от Justin Timberlake (@justintimberlake) Мар 12, 2018 в 7:34 PDT В 2017 году певец выпустил пятый студийный альбом Man of the Woods.Джастин Тимберлейк и Джессика Бил поженились в Италии в 2012 году. Сын Сайлас Рэндалл родился у них в апреле 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



