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Тимберлейк отправился в тур с двухлетним сыном
14.03.2018 10:15
Американский певец Джастин Тимберлейк поделился семейным снимком. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Тимберлейк: Собираясь в тур Фото: EPA Пост Тимберлейк обнародовал в Instagram."Собираясь в тур", – написал он.

Goin’ on tour. #MOTWTOUR

Публикация от Justin Timberlake (@justintimberlake) Мар 12, 2018 в 7:34 PDT
В 2017 году певец выпустил пятый студийный альбом Man of the Woods.Джастин Тимберлейк и Джессика Бил поженились в  Италии в 2012 году. Сын Сайлас Рэндалл родился у них в апреле 2015 года.

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