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|Тимберлейк отправился в тур с двухлетним сыном
|14.03.2018 10:15
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Goin’ on tour. #MOTWTOURПубликация от Justin Timberlake (@justintimberlake) Мар 12, 2018 в 7:34 PDT
В 2017 году певец выпустил пятый студийный альбом Man of the Woods.Джастин Тимберлейк и Джессика Бил поженились в Италии в 2012 году. Сын Сайлас Рэндалл родился у них в апреле 2015 года.
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