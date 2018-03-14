Директор ЦРУ Майк Помпео, который станет главой внешнеполитического ведомства США, –человек, который подготовлен к этой должности, считает российский политолог Андрей Пионтковский. По его словам, Помпео резко критикует курс Кремля и президента России Владимира Путина лично, в то время как уволенный с должности госсекретаря США Рекс Тиллерсон был "агентом влияния" РФ. Пионтковский: Трамп прямо указал на одну из причин расхождений с Тиллерсоном – это вопрос об отношении к соглашению с Ираном Фото: svoboda.org "Эта отставка сейчас кажется довольно необычной, в момент острейшего политического кризиса. Фактически совершено набег с использованием оружия массового уничтожения, химического оружия, на Великобританию, ближайшего союзника США. Именно так премьер-министр Великобритании Тереза Мэй охарактеризовала то, что произошло в Солсбери 5 марта. Так вот, Тиллерсон был уволен через несколько часов после того, как он сделал довольно жесткое и твердое заявление, поддерживающее позицию британского премьер-министра и выражающую солидарность с ней. Вот очень важный вопрос: именно это заявление окончательно подтолкнуло Трампа к такому неожиданному по времени, но вообще-то, политически давно ожидаемому решению или это случайное совпадение?" – сказал ПионтковскийПо его словам, Трамп прямо указал на одну из причин расхождений с Тиллерсоном – это вопрос об отношении к соглашению с Ираном."Но действительно, у всех на устах сегодня обсуждающих эту тему, конечно, Россия. Я напомню о так называемом "списке Вячеслава Никонова", депутата, который первый обрадовал Государственную думу России сообщением о победе Трампа на выборах и отмечал это шампанским. В необыкновенной эйфории Никонов тогда перечислил "четырех наших агентов влияния в США", то есть людей, очень близких к Кремлю, в администрации Трампа. Это прежний советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн, прежний главный стратег Стивен Беннон, прежний глава аппарата Белого дома Райнс Прибус – и Рекс Тиллерсон. Вот Тиллерсон – это последний из этой четверки, теперь отстраненной от дел", – добавил Пионтковский.Он также считает, что директор ЦРУ Майк Помпео, который займет пост Госсекретаря США – это человек, который "более подготовлен к этой должности, к этой работе". По словам Пионтковского, Помпео в свое время резко критиковал политический курс Кремля и президента России Владимира Путина лично."В своей прежней жизни он занимался внешнеполитическими проблемами, а Тиллерсон был абсолютным новичком. И я бы сказал, что как раз назначение Помпео опровергает гипотезу, что Тиллерсон уволен за антипутинские настроения и его резкую оценку покушения в Великобритании. Я вспоминаю выступление Помпео летом прошлого года, во время важнейшей традиционной конференции по вопросам американской внешней политики, где в неформальной обстановке собираются бывшие и находящиеся на службе руководители структур безопасности, Госдепартамента и так далее. Выступление Помпео там было наиболее резким по отношению к курсу Кремля и к Путину лично. Так что я думаю, что вряд ли этому назначению в Москве обрадуются. И, собственно, первые московские комментарии уже прошли именно в таком духе", – продолжил политолог.13 марта Трамп сообщил об увольнении Тиллерсона и предложил на его место кандидатуру действующего директора Центрального разведывательного управления Майка Помпео. Главой ЦРУ должна стать его заместитель Джина Хаспел – первая женщина на этом посту.Тиллерсон возглавлял Госдеп с февраля 2017 года. По информации источников телеканала CNN, он не поддерживал курс Трампа во внешней политике. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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