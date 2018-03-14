В Боснии обеспокоены туром прокремлевских байкеров и называют это кампанией по запугиванию перед выборами в стране.

Около двух десятков байкеров начнут свое движение из столицы Сербии Белграда и планируют в течение 9 дней проехать почти две тысячи километров, - сообщает " Радио Свобода ".

21 марта "Ночные волки" планируют посетить Баня-Луку и встретиться с пророссийским главой "Республики Сербской" Милорад Додик.

Официально их путешествие направлена ​​на изучение исторического наследия "Российской импери" и Русской православной церкви.

Однако обеспокоенность этого тура уже выразили балканские страны, в частности Боснияы Герцеговина. Так, по словам министр национальной безопасности Драгана Мектича, "Ночные волки" несут "сильные политические идеи". Он также считает, что кампания направлена ​​на запугивание перед выборами в стране, которые запланированы на октябрь.

Министр заявил, что путинские "волки" планируют открыть свой офис в городе Баня-Лука, фактической столице сербского региона Республика Сербская, чтобы следить за выборами. Власти Сербии, как отметил Мектич, "хочет дать им легитимность и использовать в избирательном процессе".

Фото: сайт байкерського клуба "Ночные волки"

Стоит добавить, что российский баснописца движение с 2014 года находится под санкциями США за роль в поддержке Россией боевиков на Донбассе.

В прошлом месяце британское издание The Guardian писало о том, что руководитель Республики Сербской Милорад Додик развил отношения с российским байкерского клуба "Ночные волки", которые имеют тесные связи с Путиным и принимали участие в российской войне против Украины.

Также издание писало, что в марте для полиции региона должны доставить 2500 автоматов из Сербии. Это произойдет за считанные недели до того, как в регионе откроется тренировочный центр, в котором советники из России будут играть важную роль. Сам Додик заявил, что еще больше вооружит полицию региона якобы "для борьбы с терроризмом".

Боснийский правительство, как и западные дипломаты, убежден, что руководитель автономной республики использует вооруженную "до зубов" сербскую полицию для укрепления своих позиций и запугивания политических оппонентов на выборах в октябре.

Россия же видит в Додик гарантию того, что Босния и Герцеговина не вступит в НАТО. Поэтому она оказывает большую поддержку сербскому сепаратисту, который встречался с Владимиром Путиным не менее шести раз с 2014 года.

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